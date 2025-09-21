الالتزامات التي تلقاها الشيخ موفق طريف من نتنياهو بخصوص دروز سوريا

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: قال الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، اليوم (الأحد) لقناة i24NEWS إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهّد أمامه بأن الاتفاق مع سوريا سيتضمن نزع السلاح في جنوب البلاد وضمان الحفاظ على أبناء الطائفة الدرزية هناك.

خلال المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية أثيرت قضية المختطفين الدروز، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لم يتطرق إلى الحدث ورفض إعطاء تعهد بالمساعدة في هذا الشأن.

في أغسطس\آب الماضي أفيد لدينا أنه خلال اجتماع الشيخ طريف مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توم باراك، الأمريكيون التزموا بمعالجة قضية المختطفين الدروز والممر الإنساني.