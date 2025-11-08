أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إحباط محاولة جديدة لتهريب أسلحة في منطقة فرقة باران على الحدود الجنوبية مع مصر.

القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تمشيط مكثفة بعد رصد نشاط مهربين، وعثرت على عدد من الطرود التي احتوت على مسدسات.

وفي وقت سابق من صباح اليوم ذاته، رصدت وحدات المراقبة العسكرية طائرة مسيّرة اخترقت الحدود من الغرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب أسلحة،القوات تصرّفت بسرعة، وأسقطت المسيرة التي تبيّن أنها كانت تحمل ثلاث بنادق من نوع M16.

خلال الأسبوع، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اجتماعاً ميدانياً خاصاً، تقرر خلاله أن يمنح الجيش والشرطة وجهاز الشاباك أولوية قصوى لمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود المصرية. في حين أعلن كاتس بأن منطقة الحدود المصرية منطقة عسكرية مغلقة.

ووفق تقديرات أمنية إسرائيلية، فإن جزءاً من الأسلحة المهربة من مصر في طريقها إلى قطاع غزة عبر الحدود الإسرائيلية الغربية مع مصر، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تصاعد في نشاط المهربين من الجانبين.

الجيش الإسرائيلي يواجه حالياً ما يطلق عليه “قطار الطائرات المسيّرة”، وهي شبكة تهريب معقدة تستخدم عشرات المسيرات يومياً لنقل أسلحة وذخائر ثقيلة مثل الرشاشات والبنادق، من مصر إلى إسرائيل، ومنها إلى غزة.سكان خمسة بلدات إسرائيلية حدودية أفادوا بمشاهدة عشرات الطائرات المسيّرة تعبر الحدود يومياً.