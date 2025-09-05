مصر تُدين تصريحات نتنياهو بشأن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين عبر معبر رفح

قد يعجبك أيضًا -

أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي طرح فيها فكرة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفةً إياها بـ"محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".

وأكدت القاهرة أن "مصر تُعارض أي طرد للفلسطينيين، مهما كان المصطلح المُستخدم، سواءً كان طردًا قسريًا أو هجرة طوعية"، مشيرة إلى أن "معبر رفح لن يُصبح بوابة عبور"، مؤكدةً أن بلادها "لن تكون متواطئة فيما تعتبره محاولةً لتصفية القضية الفلسطينية". وأكد البيان أن "هذا خط أحمر لا يُمكن تجاوزه".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب في غزة. إن مصر، التي تلعب دوراً محورياً في التوسط في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، تؤكد بذلك موقفها الحازم ضد أي نزوح جماعي للسكان من غزة، خوفاً من حدوث تغيير ديموغرافي لا رجعة فيه وتفاقم الصراع الإقليمي.