مفتي ليبيا يحرّم على الجيوش في مصر والأردن "منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين"

أصدر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني فتوى "تحرّم على الجيوش في مصر والأردن منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين"، واعتبر "اقتحام المعابر فرض عين على المسلمين دفاعا عن إخوانهم وعن حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم”.

