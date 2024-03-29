مفتي ليبيا يحرّم على الجيوش في مصر والأردن "منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين"

أصدر مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني فتوى "تحرّم على الجيوش في مصر والأردن منع الناس من اقتحام الحدود مع الضفة الغربية وغزة لنصرة الفلسطينيين"، واعتبر "اقتحام المعابر فرض عين على المسلمين دفاعا عن إخوانهم وعن حرماتهم وأمهاتهم ونسائهم”.

https://twitter.com/i/web/status/1773185669445091749 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابع الشيخ الغرياني في رسالته المصورة أن من يحرس هذه المعابر من القوات الأمنية والشرطة في الأردن ومصر “حرام عليه أن يقف حارسا يحرس الصهاينة، وهو بحراسته لهم … فهو يعد ضمن جيش الصهاينة وقوة الاحتلال التي تقتل المسلمين”.

وكان القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد وجه رسالة مسجلة، الأربعاء المنصرم، وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”، حث فيها المسلمين والعرب على “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، قائلا: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

.