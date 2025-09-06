تقرير: فرض إسرائيل السيادة على الضفة سيقضي على فرص التطبيع مع السعودية

قد يعجبك أيضًا -

اجتمع رئيس الإمارات اليوم في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتفق الاثنان أنه في لو ضمت إسرائيل الضفة الغربية، ستنسحب الإمارات من اتفاقيات إبراهيم، وبالنسبة للسعوديين الحديث يدور عن قرار من شأنه أن يغلق الباب أمام أي فرصة للتطبيع مع إسرائيل، جاء ذلك وفقا لهيئة البث الرسمية.

ويشار الى أن دولة الإمارات العربية هددت خلال الأيام الإخيرة من أن ضم أراضي الضفة الغربية سيشكل بالنسبة لها "خطا أحمرا" بالعلاقات مع إسرائيل، وحاليا نسقت الإمارات موقفها حول الموضوع مع السعودية.

.في الأيام الأخيرة، زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، المملكة العربية السعودية والتقى بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول في العائلة المالكة السعودية ، أن الزعيمان اتفقا في لقائهما بالرياض على أنه في حال نفذت إسرائيل خطوات ضم في الضفة الغربية، فسيكون الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم خيارًا واقعيًا.

وقال المسؤول السعودي إن ضم الضفة الغربية من المتوقع أيضًا أن يُغلق الباب أمام احتمالات التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وأضاف أن إسرائيل باتخاذها مثل هذه الخطوات تلعب دورا لصالح إيران وحماس، اللتين تهدفان إلى منع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

تُعتبر المملكة العربية السعودية اليوم من أبرز القوى الفاعلة في حركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعتقد الرياض أن هذه الخطوة لا تهدف إلى خدمة حماس وغيرها من المنظمات المسلحة، كما تدّعي إسرائيل والولايات المتحدة، بل إلى تحقيق السلام في المنطقة.