قائد لواء المظليين السابق، العقيد عمي بيطون، يترك الجيش الإسرائيلي، وذلك دون أن يتم ترقيته إلى منصب قائد فرقة، على الرغم من كونه واحداً من القادة الأكثر شعبية في الجيش حتى السابع من أكتوبر وحرب غزة.

هذا إجراء غير اعتيادي من جانب العقيد بيتون، إذ أنها المرة الأولى منذ 50 عامًا في تاريخ لواء المظليين التي ينهي فيها قائده خدمته في الجيش الإسرائيلي دون أن تتم ترقيته لمنصب آخر.

كما هو معلوم، خلال حرب غزة، كُشف في i24NEWS تحقيق كان في مركزه حادث في قطاع غزة قُتل فيه مقاتل من لواء المظليين وأصيب ضابط ومقاتل آخران بجروح خطيرة. في إطار التحقيق كُشفت إخفاقات أخلاقية من جانب بيتون، منها ادعاءات بسوء معاملة وإهانة مرؤوسين.

في الجيش انتقدوا بشدة قائد قيادة المنطقة الوسطى على تعامله المتساهل مع بيتون في التحقيق، بعد أن تلقى توبيخًا قياديًا على ذلك. العميد بيتون قد أُقيل بالفعل من منصبه كقائد لواء بعد تحقيق في مقتل الرقيب أول شاحَر ستروغ، مقاتل وحدة دوفدفان الذي قُتل إثر طلقة عن طريق الخطأ من قبل زميله في الوحدة.

على الرغم من التوبيخ، قرر رئيس الأركان إيال زامير إرسال بيتون للدراسة استعدادًا لتولي منصب قائد فرقة، لكن كما ذُكر بيتون قرر الاستقالة من الجيش دون أن يشغل المنصب.