الجيش الإسرائيلي: "مقتل حوالي 60 مسلحا ومهاجمة العديد من الأهداف المسلحة من الجو والأرض في جنوب لبنان"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"واصلت قوات الجيش الإسرائيلي القتال المستهدف في جنوب لبنان: قُتل حوالي 60 إرهابيًا وتمت مهاجمة العديد من الأهداف الإرهابية من الجو والأرض"، وتابع"وخلال نشاط الفرقة 98 في المنطقة، عثر مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء 55 على صواريخ ووسائل حربية أخرى في المنطقة التي انطلقت منها إلى أراضي البلاد ودمروها. بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات المظليين على العديد من الأسلحة خلال العملية في المنطقة وصادرتها"

وأكد البيان على أنه"خلال نشاط الفرقة 36 في جنوب لبنان، عثر مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء 188 على منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات جاهزة للإطلاق إلى جانب الصواريخ والمعدات القتالية في مستودع للذخيرة ودمروها"، واضاف"خلال العملية في المنطقة، عثر مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جولاني على العديد من الأسلحة ودمروها، بما في ذلك المتفجرات وقنابل الهاون والألغام وقذائف آر بي جي ومعدات عسكرية أخرى"

وأشار إلى أن"القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في لبنان، حيث هاجمت الطائرات المقاتلة في الساعات القليلة الماضية عشرات المباني العسكرية وقاذفات الصواريخ التي تستهدف الخطوط الخلفية لإسرائيل ومقر حزب الله ونشطائه"