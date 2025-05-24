تركيا تشارك باجتماع دولي موسع تستضيفه إسبانيا غدا الأحد بشأن قطاع غزة

تستضيف إسبانيا، غدا الأحد، اجتماعا دوليا موسعا بشأن غزة، في العاصمة مدرير، "بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، وأعضاء مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا".

وتهدف المجموعة إلى "تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف". وقادت المجموعة مبادرة التحالف العالمي التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 والتي تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لموقع "الأناضول" الإخباري التركي، اليوم السبت، أن "الاجتماع هو امتداد للاجتماع الأول الذي استضافته مدريد في 13 سبتمبر/ أيلول 2024.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.