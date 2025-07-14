اعتصامات داخل العاصمة السورية دمشق ضد قرارات حكومة الشرع

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احتجاجات كبيره تشهدها العاصمة السورية دمشق خلال الأيام ضد سياسة حكومه الشرع بحق المواطنيين السوريين التي دعت الدمشقيين للتحرك رفضا للقرارات الحكومية تهدف لتهجير سكان العاصمه من بيوتهم ، أبرزها إعادة تفعيل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ومشروع تعديل قانون الإيجارات بما يشمل إلغاء نظام الفروغ.

في حي كفرسوسة، تظاهر عشرات المواطنين أمام مبنى وزارة العدل، معبّرين عن رفضهم لتداعيات المرسوم الذي ينص على إعادة تنظيم مناطق كفرسوسة وبساتين الرازي، عبر مشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، وسط مخاوف من التهجير القسري وفقدان الحقوق السكنية.

بالتزامن، نظم تجار من أسواق دمشق القديمة وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي، رفضاً لإلغاء نظام الفروغ، معتبرين القرار تهديداً لاستقرار الملكيات التجارية التقليدية.

وزارة العدل أكدت أن اللجنة القانونية لا تزال في مرحلة الدراسة ولم تُصدر قرارات نهائية، في حين دعت غرفة تجارة دمشق إلى إشراك ممثلين عن القطاع التجاري في المناقشات.

يتواصل الجدل في دمشق بين متضررين يطالبون بحماية حقوقهم، وسلطات تقول إنها تعمل على تنظيم وتحديث التشريعات… في وقتٍ تتعاظم فيه الحاجة إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.