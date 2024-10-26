الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسلح من القسام في طولكرم خطط لعمليات "على المدى القريب"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن القوات اغتالت مسلحا من كتائب القسام ، الذراع العسكرية لحركة حماس في طولكرم خطط لتنفيذ عمليات مسلحة "على المدى القريب".

27ِa

ووفقا للبيان فإنه منذ ساعات الصباح عملت قوات اليمام، دورية "حاروف" والشاباك اعتمادا على معلومات استخباراتية من الشاباك بمنطقة طولكرم ما أسفر الى اغتيال إسلام جميل عودة، وهو ناشط في كتائب القسام -الذراع العسكرية لحماس بالمنطقة والذي خطط لتنفيذ عمليات مسلحة وتسليح نشطاء.

وخلال العملية أطلق المسلح أسلام عودة النار تجاه المقاتلين الذي عملوا وفقا لتعليمات "طنجرة الضغط"، وأطلقوا النار نحوه بعد محاصرته، ما أسفر عن اغتياله، وعثر في المركبة التي استقلها وسائل قتالية بينها مواد لتركيب عبوات ناسفة.

وذكر البيان أن عودة كان مسؤولا عن تخطيط عمليات كبيرة، بينها عمليات كان من المخطط أن تنطلق بمناسبة السابع من أكتوبر. كما أنه كان مسؤولا عن بنية تحتية مسلحة وانشغل خلال الأيام الأخيرة بالتخطيط لعمليات أخرى.

بداية الشهر جرى في طولكرم مهاجمة مجموعة مسلحة في ضربة جوية غير عادية باستخدام مقاتلة وليس مسيرة، ووفقا للمعلومات التي وفرها الجيش فإن هذه المجموعة خططت تنفيذ عملية واسعة. ووفقا لمسؤولين أمنيين خططت المجموعة تنفيذ سيناريو يشمل اقتحام وتسلل الى المستوطنات، تفجير عبوات وعمليا إطلاق نار تجاه مركبات إسرائيلية. ومن القتلى في هذه العملية كان زاهي عودة، والذي كان يخطط لتنفيذ عمليات بالتعاون مع زاهي في السابع من أكتوبر. وبعد اغتيال عوفي قاد عودة هذه البنية التحتية المسلحة