الأسد في أول بيان له بعد سقوط نظامه :"لم أخطط للهروب من دمشق"

أدلى الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بأول تصريح له، اليوم (الاثنين)، بعد سقوط نظامه. وقال: "لم أخطط للهروب بطريقة مخططة كما تزعم الشائعات، لقد غادرت دمشق عندما دخلت القوات الإرهابية إلى المدينة، وانتقلت بالتنسيق مع ’الأصدقاء الروس’ إلى اللاذقية للإشراف على العمليات القتالية من هناك".

ووصف الأسد: "عندما وصلت إلى قاعدة حميميم، صباح اليوم الاثنين، انسحبت القوات من خطوط القتال وسقطت بقية نقاط الجيش. ومع استمرار تدهور أوضاع القتال على الأرض في هذه المنطقة، وتزايد تصعيد الهجوم على القاعدة الروسية نفسها باستخدام الطائرات بدون طيار. ونظرا لعدم إمكانية مغادرة القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة التحرك من أجل تأمين إجلائه الفوري إلى روسيا مساء الأحد. خلال تلك الأحداث، لم يطرح موضوع طلب اللجوء ولم يطرحه أي من الأطراف، وكان الخيار الوحيد هو مواصلة القتال للحماية من الهجوم الإرهابي".