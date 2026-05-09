منظمة غير حكومية: سيتم اليوم إطلاق سراح ناشطين اثنين من "أسطول غزة" احتجزتهما إسرائيل

تستعد إسرائيل لإطلاق سراح ناشطين أجنبيين ثم ترحيلهما، بعد أن اعتُقلا إثر اعتراض أسطول متوجه إلى غزة، وفقًا لمنظمة عدالة الحقوقية التي تمثلهما.

وفي بيان صدر، اليوم السبت، ذكرت المنظمة أن "جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أبلغ محاميها بأن الناشط البرازيلي تياغو أفيلا والناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك سيُطلق سراحهما في وقت لاحق من ذلك اليوم قبل تسليمهما إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية لترحيلهما. ومن المتوقع أن يبقى الرجلان رهن الاحتجاز حتى مغادرتهما البلاد".

وقد اعتُقل الناشطان الأسبوع المنصرم بعد أن اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينتهما في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان. وكانت السفينة جزءًا من أسطول يحاول الوصول إلى قطاع غزة. وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الناشطين ينتميان إلى المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، وهي منظمة تتهمها واشنطن بأنها "تخضع لسيطرة حماس سرًا". وقد فرضت إسرائيل والولايات المتحدة عقوبات على هذه المنظمة.

تُدين المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بانتظام عمليات اعتراض إسرائيل لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بحجة أنها تُخالف القانون الدولي. في المقابل، تُصر إسرائيل على أن هذه العمليات تهدف إلى منع وصول الإمدادات أو الدعم إلى المنظمات العاملة في القطاع. لم تُحدد عدالة التاريخ الدقيق لترحيل الناشطين، لكنها ذكرت أنها تُتابع قضيتهما القانونية وظروف احتجازهما حتى مغادرتهما إسرائيل.