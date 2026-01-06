خطوة تعتبر سابقة: سوار إلكتروني للمعتقلين الإداريين من المستوطنين في الضفة الغربية

في خطوة سابقة من نوعها، وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، الاثنين لأول مرة على أمر اعتقال إداري الكتروني. تم اتخاذ هذه الخطوة بحق قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا من مستوطنات الضفة الغربية، اعتُقل قبل نحو شهرين للاشتباه بتورطه في أحداث جريمة قومية، ومنذ ذلك الحين هو قيد الإقامة الجبرية في المنزل. قوات من الشرطة والمخابرات العامة (الشاباك) أخذته ظهر اليوم من منزله إلى مركز الشرطة، وركبوا له سوارًا إلكترونيًا على ساقه، ومُنع من الخروج من مستوطنة سكناه.

يعتبر الأمر سابقة في استخدام وسيلة تكنولوجية للمراقبة تحت سلطة قائد المنطقة. برر اللواء بلوت قراره بأن الأمر يعود لأسباب أمنية: "بعد أن اطلعت على مادة استخباراتية موثوقة وعالية الجودة تشير إلى تورط الشخص المعني بشكل شخصي في نشاط غير قانوني وعنيف يهدد الأرواح والممتلكات، بما في ذلك سكان منطقة يهودا والسامرة، وبعد أن اقتنعت بأن هناك أسباباً أمنية بالغة الأهمية تقتضي ذلك".

"على الرغم من المساس بالمعني بالأمر وأن ذلك ضروري وواجب، وبسبب أسباب أمنية حاسمة ولكون هناك خشية حقيقية من خرق أمر التقييد والرقابة الخاصة الذي صدر بشأن المعني (فيما يلي: "أمر التقييد")، ومن أجل الحفاظ على أمن المنطقة والنظام العام من المخاطر الجسيمة والهامة الكامنة في نشاطه المحظور، وتبين لي أنه لا يمكن تحقيق هدف أمر التقييد بطريقة أخرى يكون فيها المساس أقل، فإني آمر بموجب هذا بأن يخضع المعني للرقابة التكنولوجية."

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أن الأمر الصادر عن قائد القيادة المركزية تم توقيعه بناءً على توجيه المستوى السياسي. "سيسمح الأمر بإعطاء تعليمات لتركيب وسائل رقابة تكنولوجية على من صدر بحقه أمر إداري يقيّد حركته في منطقة الضفة الغربية، ولمتابعة انتهاكات أوامر التقييد حسب الاقتضاء. إن انتهاك تعليمات الأمر أو الإضرار بوسائل الرقابة التكنولوجية المخصصة للمراقبة، يُعتبر مخالفة يمكن اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها".