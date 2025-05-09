الضفة الغربية: اعتقال مسلح متورط في تصنيع متفجرات لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية

أكد المتحدثان باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، اليوم الجمعة، عن "اعتقال مسلح كان يخطط لتنفيذ هجوم ومتورط في تصنيع متفجرات لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية".

وأشارا إلى أنه "تم تنفيذ العملية، أمس الخميس، في قرية طمون، من قبل مقاتلي النخبة من وحدة ’دوفدوفان’، بالتعاون مع قوات من لواء ’منشيه’. وبناء على معلومات استخباراتية محددة قدمها جهاز الأمن العام (الشاباك)، قامت قوات خاصة بمحاصرة منزل المشتبه به".

وجاء في البيان الرسمي أن "المسلحين تعرفوا على المسلحين وفتحوا النار عليهما، وتم القبض على الإرهابي". وأفاد البيان"تعرضت القوات الإسرائيلية خلال العملية لإطلاق نار من قبل مسلحين متحصنين داخل المنزل، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش".