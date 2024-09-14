مصر: قتلى وجرحى بحادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق

تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الزقازيق، في أعقاب حادث تصادم القطارين، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع 18 إصابة على الأقل حتى الآن

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
يحاول الشباب تسلق جدار سياج خط السكة الحديدية لمشاهدة رافعة يتم نشرها لرفع قطار خرج عن مساره في موقع حادث السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة قليوب، في منطقة دلتا النيل في مصر شمال العاصمة في 7 مارس 2023.
يحاول الشباب تسلق جدار سياج خط السكة الحديدية لمشاهدة رافعة يتم نشرها لرفع قطار خرج عن مساره في موقع حادث السكة الحديدية في مدينة قليوب بمحافظة قليوب، في منطقة دلتا النيل في مصر شمال العاصمة في 7 مارس 2023.Khaled DESOUKI / AFP

أعلنت وزارة الصحة أن الحصر الأولى لحادث تصادم القطارين تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في منطقه المعسكر للجمباز أمام قرية كفر عبد العزيز، أسفر عن سقوط قتيلين و39 مصابا، مشيرة إلى  أن عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة.

وأفاد مصدر طبي مصري، مساء اليوم السبت، بوقوع ضحايا ومصابين في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمالي العاصمة القاهرة. وأوضح المصدر أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة الزقازيق، في أعقاب حادث تصادم القطارين، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع 39 إصابة على الأقل حتى الآن. وأضاف المصدر أنه تم رفع حالة الطوارئ أيضاً في مستشفيات "الأحرار التعليمي"، و"الزقازيق العام"، مؤكداً إلى أنه "جار حصر الضحايا". 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه جار معرفة تفاصيل وأسباب الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن الوزير كلف رئيس هيئة السكة الحديد بالتواجد في موقع حادث تصادم قطار الشرقية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات