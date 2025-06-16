"جهود سعودية من وراء الكواليس"|| إيران نقلت رسالة إلى الوسطاء للمساعدة بوقف إطلاق النار

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في أعقاب الكشف الذي نشرته i24NEWS: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن إيران "أشارت بشكل متكرر في الأيام الأخيرة إلى أنها مهتمة بالعودة إلى المفاوضات" • كما ورد أن طهران "نقلت هذه الرسائل إلى إسرائيل من خلال وسطاء عرب"

قالت طهران إنها "مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات طالما لم تشارك الولايات المتحدة في الهجمات". ووجهت إيران رسالة إلى إسرائيل مفادها أن "من مصلحة الطرفين احتواء هذا الصراع".

يُذكر أنه كُشف أمس على قناة i24NEWS أن إيران لجأت إلى عُمان وقطر للتوسط لدى الولايات المتحدة في محاولة لوقف الهجوم الإسرائيلي واستئناف المفاوضات. وأشار مصدر مطلع في حديث مع i24NEWS إلى أن "هناك العديد من المحادثات والمحاولات".

في الوقت نفسه، تسعى السعودية جاهدةً، من وراء الكواليس، إلى تحقيق نوع من وقف إطلاق النار في محاولةٍ لاستئناف المحادثات. في هذه الأثناء، سينقل رئيس قبرص رسالةً من الرئيس الإيراني إلى نتنياهو: "هدفنا هو إنهاء الحرب".

تأتي هذه المساعي الإيرانية في الوقت الذي تُوضح فيه واشنطن أن موافقة إيران على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن وقفًا كاملًا لتخصيب اليورانيوم، هي وحدها التي ستُنهي الهجمات الإسرائيلية. غرّد الرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "يمكننا بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".

علاوةً على ذلك، صرّح مسؤولٌ كبيرٌ في الإدارة الأمريكية لقناة i24NEWS يوم السبت: "ما زلنا ملتزمين بالمحادثات، ونأمل أن يجلس الإيرانيون على طاولة المفاوضات قريبًا".