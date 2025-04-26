عائلات الرهائن تندد بالقتال المستمر والاتفاقيات الجزئية التي اقترحها نتنياهو بنتنياهو وتدعو لاتفاق فوري لإنهاء الحرب

دعت مجموعة من عائلات الرهائن إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويسمح بعودة جميع الرهائن، وأدانوا بشدة القتال المستمر والاتفاقيات الجزئية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جاء ذلك في مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم السبت.

وقال إيناف زانغاوكر، الذي يُحتجز ابنه ماتان رهينة لدى حماس: "يُرسل الجنود إلى حرب بلا نهاية، بلا هدف، ودون مراعاة لمرحلة ما بعد الحرب. من الممكن توقيع اتفاقية صباح الغد. أمة بأكملها تُخدع. يُقال لنا إن الضغط العسكري سيُحرر الرهائن، لكنه سيقتلهم فحسب"، وتابع "الأمة بأكملها تريد إنهاء الحرب وتأمين عودة الرهائن"، متهما نتنياهو بـتقديم خدمة لنفسه من خلال الموافقة ربما على صفقة اختيار جزئية أخرى".

وانتقد يهودا كوهين، الذي يحتجز حزب الله ابنه نمرود أيضا، نتنياهو بشدة لوصفه عودة جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بأنه "استسلام". وقال كوهين "إن رئيس الوزراء الذي يعتبر إعادة الرهائن المحتجزين تحت مسؤوليته بمثابة استسلام هو مجرم ضد شعبه". هدفه هو كسب الوقت والبقاء في السلطة. لقد حوّل نمرود والرهائن منذ زمن طويل إلى بيادق على رقعة شطرنجه.