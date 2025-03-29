ميلانيا ترامب ستقدم جائزة المرأة الشجاعة الدولية للرهينة الإسرائيلي السابقة أميت سوسانا

من المقرر أن تسلم السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب شخصيا في حفل سيقام في الأول من أبريل/نيسان الوشيك، جائزة المرأة الدولية الشجاعة المرموقة التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية، لأميت سوسانا، الناجية من أسر حماس لتصبح ثاني امرأة إسرائيلية تحصل على هذا التكريم.

وسوف يقدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب هذه الجوائز إلى العديد من النساء الاستثنائيات في حفل توزيع جوائز المرأة الدولية الشجاعة السنوي. تُمنح هذه الجائزة سنويًا منذ عام 2007، تكريمًا للنساء من جميع أنحاء العالم اللاتي أظهرن شجاعة وقوة وقيادة غير عادية في تعزيز السلام والعدالة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والفتيات.

تم اختطاف أميت سوسانا من منزلها في كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتم إطلاق سراحها كجزء من صفقة تبادل الرهائن الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام. وفي مقابلة مؤثرة مع صحيفة نيويورك تايمز، كشفت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء احتجازها لدى حماس. وقالت سوسانا إن الحارس الذي كان يراقبها بدأ يسألها عن حياتها الجنسية وعرض عليها تدليكها. وبعد ذلك، كان يجلس بجانبها على السرير بانتظام، ويرفع قميصها ويلمسها. كما تم نشر لقطات من اختطافها، والتي تظهر سوسانا وهي تقاتل بشجاعة نحو اثني عشر إرهابيًا أثناء نقلها إلى غزة، حتى أنها نجحت في صدهم لفترة طويلة.

وتحدثت الرهينة السابقة أيضًا في فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لولاية الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في حالات الصراع. وفي كلمتها المؤثرة أمام السفراء، قالت: "إن دوركم هو حماية حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الرهائن، رجالاً ونساءً". وتحدثت بالتفصيل عن بعض تجاربها المؤلمة في الأسر، بما في ذلك إجبارها على الاستحمام مع إرهابي احتجزها تحت تهديد السلاح. "كنت عاجزة، كنت أعرف تمامًا ما كان يخطط لفعله. لا يمر يوم دون أن أفكر فيما فعله بي"، قالت.

ومن خلال شهادته وشجاعته، أصبح أميت سوسانا صوتًا مهمًا في النضال من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. ويؤكد اعتراف وزارة الخارجية الأمريكية بهذه القضية على الأهمية التي توليها إدارة ترامب لهذه القضية ولمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع.

وتأتي هذه الجائزة في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ59 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذين يُعتقد أن بعضهم ماتوا.