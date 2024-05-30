حكومة سلوفينيا توافق رسميًا على الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" وتسعى للحصول على موافقة البرلمان

أعلنت حكومة سلوفينيا رسميًا، اليوم الخميس، موافقتها على اقتراح الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"، وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب إن حكومته أرسلت اقتراح الاعتراف إلى البرلمان، الذي قد ينعقد في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك، وتابع "يجب على العالم كله أن يتحرك في اتجاه السلام".

وردا على إعلان سلوفينيا قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "قرار حكومة سلوفينيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يكافئ حماس على جرائم القتل والاغتصاب ويقوي محور إيران"وتابع"آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني التوصية للاعتراف بالدولة الفلسطينية"

وأكد جولوب على أن >الطريق لتحقيق السلام هو حل الدولتين" واضاف “القرار ليس موجها ضد أحد، ولا حتى إسرائيل، لكنه رسالة سلام”.

موافقة البرلمان ضرورية لكي تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ. ويعتبر التصويت إجراء شكليا لأن الائتلاف الليبرالي الحاكم بزعامة جولوب يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان المؤلف من 90 عضوا.

وكانت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، قد اعترفت رسميا بـ"الدولة الفلسطينية"، الثلاثاء المنصرم، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة،وجاء الإعلان الرسمي الإسباني خلال اجتماع الحكومة، صباح الثلاثاء. وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية، إن الأخيرة تبنت رسميا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مرسوما يعترف بـ"الدولة الفلسطينية"، كما أعلنت الناطقة باسم الحكومة. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيديو سانشيز في كلمة متلفزة، صباح اليوم الثلاثاء، إن"إسبانيا تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية" مشيرا إلى أنه"لن نعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف".مؤكدا على أن"الاعتراف بفلسطين ليس ضد أحد، فإسرائيل دولة صديقة، الاعتراف ضد حماس وأقوى تعبير لنا ضد الإرهاب، وعلينا أن نضع حدا للأزمة المستمرة في غزة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين. وسوف ندعم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات" .