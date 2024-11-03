من هو القيادي في حزب الله الذي اعتقلته وحدة الكوماندوز الإسرائيلية في البترون؟

على خلفية التقريرعن اعتقال مسؤول كبير في جنوب لبنان خلال عملية ليلية، قال مسؤول عسكري، مساء السبت، إنه خلال عملية خاصة لوحدة "الكوماندوز 13" في بلدة البترون في لبنان، تم اعتقال مسؤول كبير تم القبض ناشط كبير في حزب الله. وتم نقل العنصر، وهو خبير في مجاله، إلى الأراضي الإسرائيلية، ويتم التحقيق معه الآن من قبل الوحدة 504. وأكد مسؤولون أمنيون لـ i24NEWS إن: "المسؤول الكبير في حزب الله الذي اعتقلته البحرية الإسرائيلية - عالم وقائد في القوة البحرية."

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام العربية نقلت السبت خبر اعتقال ليلي غير عادي بشكل خاص في شمال لبنان لرجل تم أخذه من أحد المباني في مدينة البترون الساحلية اللبنانية في عملية قامت بها قوات كوماندوز إسرائيلية جاءت من البحر. بل وعاد من البحر في نهاية العملية.

وبحسب التقارير، فقد جاءت قوات الكوماندوز من البحر، وكانت القوة تضم ما لا يقل عن 30 مقاتلاً. وبحسب اللبنانيين، يمكن مشاهدة لحظات الاعتقال في مقطع فيديو التقطته الكاميرا الأمنية في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن أن هوية المعتقل غير واضحة، وهناك تقارير تزعم أنه مسؤول كبير في حزب الله اللبناني يدعى عماد فاضل أمهز، إلا أن قناة الميادين اللبنانية نقلت عن مصدر أمني لبناني أن المعتقل هو قبطان من سفينة مدنية.

كما أفادت صحيفة النشرة اللبنانية أن الموقوف في عملية البترون هو تلميذ مخضرم زار عائلته في المنطقة.