دولتان كبيرتان لعبتا دورا من وراء الكواليس لإبرام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران

قد يعجبك أيضًا -

تطرقت صحيفة "رأي اليوم" الى دور ألمانيا وروسيا دورا بارزا خلف الكواليس لدفع الأمور باتفاق صفقة وقف إطلاق نار بين إسرائيل وايران، ووفقا للتقرير ينظر مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام إلى الدور الروسي في إنجاز هذه الصفقة، خصوصا بعد امتناع روسيا عن تقديم أي معدات وذخائر وأنظمة دفاع جوي جديدة لإيران خلال أزمتها ووصف ترامب هذا التصرف خلال اجتماعات داخلية بأنه سلوك حكيم من صديقة فلاديمير بوتين.

لكن موسكو وضعت خطوطا حمراء تدفعها للخروج من موقفها المحايد وهما قتل المرشد الأعلى علي خامنئي وظهور خطط أوسع من جانب اسرائيل أو الولايات المتحدة لإسقاط النظام. كما أدركت الأوساط المحيطة في ترامب بأن روسيا ستسارع لإرسال أنظمة دفاع جوي جديدة لإيران في حال تم اعتبار التخلص من النظام وإسقاطه هدف العمليات، وأصرت موسكو على موقفها هذا.

وانتهى هذا النقاش الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن الى تفاهمات دفعت باتجاه دعم روسيا لخطة وقف إطلاق النار التي أرادها الرئيس ترامب.

وتحدث التقرير عن دور لافت لألمانيا والتي فتحت من وقت مبكر خطوط الاتصال والتفاوض مباشرة مع الإيرانيين وسلطنة عمان، وفقا لما فهمه مسؤولون كبار بينهم وزراء خارجية عرب من برلين فإن ألمانيا وافقت على الاستنتاج القائل إن "اليمين الاسرائيلي افتعل المعركة لإجهاض المشروع الفرنسي السعودي القاضي بشرعنة الاعتراف بدولة فلسطينية".

لكن نقطة التحول الألمانية كانت تلك التي ابلغت فيها برلين أصدقاء في واشنطن وفي بعض العواصم العربية بانها "لا توافق على التصور الذي وضعه ويريد الوصول إليه رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الشرق الأوسط وهويته وملامحه".