الاشتباه بوفيات جراء الإصابة بحمى النيل الغربي في إسرائيل: ما هي أعراضه وكيف ينتقل الى الإنسان؟

توفيت سيدتان إسرائيليتان بالثمانينات من عمرهما اليوم في مستشفى بلينسون، بعد الاشتباه بإصابتهما بحمى النيل الغربي، كما أن هناك ثلاثة حالات أخرى بنفس المستشفى يشتبه بإصابتها بالمرض، وحاليا تنتظر المستشفى نتائج المختبرللتأكد من سبب الوفاة. ويشار إلى اثنتين من الحالات الثلاثة غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، وتم تبليغ وزارة الصحة والسلطات ذات الصلة عن الأمر.

وأعلن مركز إيخيلوف الطبي، الأربعاء الماضي، تشخيص إصابة مريض آخر بحمى غرب النيل، في السبعينيات من عمره، وحالته متوسطة. وأعلن المركز الطبي أن ثلاثة مرضى يعالجون في المكان، أحدهم في حالته خطيرة والآخر حالة متوسطة حتى خطيرة والثالث متوسطة. بعد تشخيص إصابة 8 أشخاص بحمى النيل في منطقة المركز – أعلنت وزارة حماية البيئة عن العثور على بعوض مصاب في منطقة رمات غان وسط إسرائيل.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرا قالت خلاله إنه في إطار برنامج المراقبة الروتينية لوزارة حماية البيئة، تم اكتشاف بعوض مصاب بفيروس حمى النيل الغربي في رمات غان. هذا وأوصت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الجمهور بكيفية الحد من خطر البعوض في البيئة المعيشية، والحماية من لدغات البعوض وتقليل خطر التعرض للسع. وأصدرت وزارة حماية البيئة تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية التصرف.

وبحسب وزارة الصحة فإن حمى النيل الغربي مرض مصدره من الحيوانات وينتقل إلى الإنسان أيضا. ويسببه فيروس يوجد بشكل رئيسي في الدواجن، وينتقل إلى الإنسان والحيوانات المختلفة عن طريق لدغة البعوض الذي يتغذى على الطيور المصابة. تستمر فترة حضانة المرض من لحظة اللدغة إلى ظهور علامات المرض حوالي 5 إلى 21 يومًا ويستمر المرض عادة من 3 إلى 6 أيام.

وفي معظم الحالات يكون مرضًا خفيفًا يشبه الأنفلونزا ويختفي من تلقاء نفسه. ويتميز المرض عادة بالحمى والصداع والضعف وآلام المفاصل والعضلات والتهاب الملتحمة والطفح الجلدي وأحيانا الغثيان والإسهال. المضاعفات النادرة المحتملة هي التهاب حاد في الدماغ أو التهاب السحايا، ونادرا ما ينتهي المرض بالوفاة.