مظلوم عبدي.. من ميادين القتال إلى طاولة التفاهمات السورية

من قائدٍ ميدانيٍّ واجه تنظيمَ "داعش" في أقسى معاركِ شمالِ سوريا، إلى شخصيةٍ تفاوضيةٍ تسعى لترتيبِ مستقبلِ العلاقةِ بين دمشقَ والإدارةِ الذاتية.

مظلوم عبدي، أو فرهاد عبدي شاهين، اسمٌ باتَ يحجزُ موقعًا محوريًّا في المشهدِين العسكريِّ والسياسيِّ السوري، بعد توقيعِه اتفاقًا مبدئيًّا مع الحكومةِ السورية برعايةٍ روسيةٍ ورقابةٍ أمميةٍ، يمهّدُ لدمجِ قواتِ "قسد" ضمنَ مؤسساتِ الدولة، وسطَ ضغوطٍ تركيةٍ وتحدياتٍ داخليةٍ تجعلُ مسارَ التسويةِ محفوفًا بالاحتمالات.

يُعدُّ مظلوم عبدي، أو فرهاد عبدي شاهين، من أبرزِ القادةِ العسكريينَ الأكرادِ في سوريا، بعدما قادَ قواتُ سوريا الديمقراطيةُ خلال معاركِها ضد تنظيمِ داعش بدعمٍ مباشرٍ من التحالفِ الدوليِّ، قبل أن يتحوّلَ إلى فاعلٍ سياسيٍّ وتفاوضيٍّ بين واشنطن ودمشق وموسكو.

وُلِدَ عبدي في مدينةِ كوباني شماليَّ سوريا عام سبعةٍ وستين، والتحقَ في الثمانينياتِ بـ حزبِ العمالِ الكردستانيِّ، متدرجًا في صفوفِهِ حتى أصبحَ من المقربينَ من عبدِ اللهِ أوجلان. وبعد انسحابِ الجيشِ السوريِّ من الشمالِ عام الفين واثني عشر، شاركَ في تأسيسِ وحداتِ حمايةِ الشعبِ، التي تحوّلت لاحقًا إلى العمودِ الفقريِّ لقواتِ «قسد».

في آذارَ الماضي، وقّعَ عبدي اتفاقًا مبدئيًا مع الحكومةِ السوريةِ بوساطةٍ روسيةٍ ورقابةٍ أمميةٍ، ينصُّ على دمجِ قواتِ قسد ضمنَ الجيشِ السوريِّ وضمّ قوى الأمنِ الداخليِّ إلى وزارةِ الداخليةِ، مع صلاحياتٍ إداريةٍ واقتصاديةٍ موسّعةٍ للمناطقِ الكرديةِ ضمن إطارِ اللامركزيةِ.

ورغم بدء تنفيذِ بعضِ البنودِ، تواجهُ العمليةُ عراقيلَ تركيةً وضغوطًا داخليةً، تجعلُ مستقبلَ الاتفاقِ مرهونًا بتوازنٍ دقيقٍ بين السيادةِ الوطنيةِ والتفاهماتِ الإقليميةِ.