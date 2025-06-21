مصادر أمنية إسرائيلية لـi24NEWS:"حزب الله رفض طلب خامنئي بالمشاركة في الحرب، خوفًا من احتمال رد إسرائيلي مدمر"

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أفادت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى لقناة i24NEWS، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن "المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر تعليماته للأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بالمشاركة في القتال وإطلاق صواريخ على إسرائيل بعد انطلاق عملية ’الأسد الصاعد’ الأسبوع الماضي. ويرفض قاسم الامتثال خوفًا من ردود فعل إسرائيلية انتقامية مدمرة ضد حزب الله". وخلصت المصادر إلى أن المرشد الأعلى يدرك أنه في ورطة ويحتاج إلى حزب الله.