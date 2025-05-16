مايكروسوفت: "تقنيات الشركة ساعدت في تحديد مكان الرهائن وإنقاذهم من قطاع غزة"

أعلنت شركة مايكروسوفت، مساء اليوم الجمعة، أنها قدمت الدعم للحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تحديد مكان الرهائن وإنقاذهم من قطاع غزة. وتم تقديم المساعدة من خلال الموافقة على طلبات استخدام أداة الذكاء الاصطناعي وتقنية Azura.

وقالت الشركة إن "ذلك جاء للمساعدة في إنقاذ حياة الرهائن مع احترام خصوصية وحقوق المواطنين الأخرى في غزة"،وتابعت "في الأشهر الأخيرة، سمعنا مخاوف من موظفينا والجمهور بشأن التقارير المتعلقة بالتقنيات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي"، واضافت "ولم نعثر على أي دليل على أن التقنيات، أو أي من برامجنا الأخرى، تم استخدامها لإيذاء الناس أو أن وزارة الدفاع لم تمتثل لشروط الخدمة لدينا."

وأشارت إلى أنه"نوفر أحيانًا وصولاً خاصًا إلى تقنياتنا يتجاوز شروط اتفاقياتنا التجارية. قدمت مايكروسوفت دعمًا طارئًا محدودًا للحكومة الإسرائيلية في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للمساعدة في إنقاذ الرهائن، قدمنا ​​هذه المساعدة مع إشراف كبير وبشكل محدود، بما في ذلك الموافقة على بعض الطلبات ورفض أخرى".

وبحسب الشركة فإن "وزارة الدفاع ملتزمة بشروط استخدام الشركة، وهذا يتطلب من العملاء تنفيذ ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة - مثل الإشراف البشري وضوابط الوصول - ومنع استخدام خدماتنا السحابية والذكاء الاصطناعي بأي طريقة تسبب ضررًا للأفراد أو المنظمات بأي طريقة محظورة بموجب القانون."

وذكرت شركة مايكروسوفت أنها تعمل مع العديد من البلدان حول العالم، بهدف مساعدتها على حماية الفضاء الإلكتروني الوطني من التهديدات الخارجية. "وبالمثل، فإننا ملتزمون منذ فترة طويلة تجاه البلدان والشعوب الأخرى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."