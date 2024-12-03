"القضية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية"||هذه شروط الإفراج المقيدة المفروضة على مفوض سلطة السجون بعد التحقيق معه

نشر أول: بعد إطلاق سراح مفوض سلطة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي بشروط مقيدة، نشر المراسل القضائي لـ i24NEWS بالعبرية، أفيشاي غرينزيغ، اليوم (الثلاثاء) أن المحكمة فرضت حظراً على يعقوبي لمنعه من التدخل في تعيينات الشرطة لمدة شهر للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالنظافة الأخلاقية وخيانة الأمانة في الشرطة.

Haim Goldberg/FLASH90

في غضون ذلك، تم نشر اسم الضابط الكبير الآخر المشتبه به في القضية، وهو قائد وحدة "اليمار" (الوحدة المركزية للتحقيقات والاستخبارات لمنطقة "يهودا والسامرة" افيشاي معلم، حيث عقدت في وقت سابق جلسة استماع في قضيته بعد أن قدم استئنافا على تمديد اعتقاله.بحسب مصادر مطلعة على التحقيق، يشتبه في أن مفوض سلطة السجون حاول التأثير على جولة التعيينات من أجل ترقية معلم.

تحدث المفوض يعقوبي في مؤتمر سلطة السجون وقال: "لقد اخترت بالأمس مغادرة الباب الرئيسي وظهري منتصب ورأسي مرفوعًا لأنني أؤمن بعدل الطريق. أعلم، وبعد عام من قيادة المنظمة، أنا متأكد من أنكم تعرفون أيضًا مدى أهمية هذه المنظمة للأمن القومي. ما مدى أهميتها بالنسبة لدولة إسرائيل. لا تستطيع سلطة السجون أن تسمح لنفسها بالتراخي، خاصة في أوقات الحرب، ولو للحظة واحدة. ولهذا السبب سنواصل العمل وجدول العمل التنظيمي".