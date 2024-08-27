على الصفحة الأولى لصحيفة ’ييند نئمان ’ التابعة لحزب الحريديم اللتواني "ديجل هتوراة" صدر صباح اليوم (الثلاثاء) عنوان رئيسي باللغة العربية يهاجم بشدة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، حاء فيه أن "الوزير بن جفير يكرر خطأه ويعرض سكان الأراضي المقدسة للخطر"، وذلك في أعقاب تصرفات الوزير وتصريحاته بخصوص الدخول الى الحرم القدسي.

كما كتبت الصحيفة بالعربية هذا النص بصورة بارزة: "يمنع منعا باتا صعود اليهود لجبل الهيكل (باحة الأقصى). هذا هو رأي (فتوى) كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي (الفتوى) لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن"

يُشار الى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير صرح في على أثير إذاعة الجيش الإسرائيلي: "يمكن لليهود أن يصلوا في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) وأن يسجدوا أيضًا. أنا وزير الأمن القومي، وفي عهدي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين، الذين لا يمكن لأحد سواهم أن يصلي في المكان. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين – سأبني كنيسًا هناك”.