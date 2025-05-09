زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: على نتنياهو شن هجوم حاسم ضد الحوثيين في اليمن

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشدة تقاعس الحكومة في مواجهة الهجمات الصاروخية الحوثية من اليمن. وقال إن "إسرائيل لا تستطيع أن تنتظر وقوع الكارثة أو أن تتسامح مع الشلل الاقتصادي الناجم عن هذه الهجمات".

وحث لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوقف عن "الجبن والتسويف وتكثيف العمليات العسكرية"، وتنص الخطة على توجيه ضربات محددة للبنية التحتية اليمنية ومواقع الإطلاق ومصانع الإنتاج، فضلاً عن القضاء على الخبراء الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري المتواجدين هناك.

كما تقترح هجمات إلكترونية لشل الأنظمة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، في المدن اليمنية، وحصار الموانئ وحركة المرور البحرية والجوية. ويعرب لبيد عن أسفه "لعدم وجود حكومة فعّالة وزعيم نشط"، قائلاً إن "هناك طرقاً لضرب الحوثيين بقوة، شريطة أن يتصرفوا بحزم".