مستوطنون يهاجمون مدرسة قرب نابلس ويحرقون مركبات: تصعيد خطير في الضفة

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الليل (بين الخميس والجمعة) قام عدد من مثيري الشغب اليهود بتخريب مدرسة وممتلكات في قرية جالود قرب نابلس. وجاء في البيان: "قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى أطراف قرية جالود في لواء السامرة بعد تلقي بلاغ عن تخريب مبنى وممتلكات من قبل مواطنين إسرائيليين في مدرسة بالقرية".

كذلك، تم تلقي بلاغ عن مواطنين إسرائيليين أحرقوا عددًا من المركبات الفلسطينية وخربوا ممتلكات في قرية بزارية. بالإضافة إلى الحرق، قاموا برش كتابات غرافيتي تحت العبارة "عام على إطلاق النار تحيات من لانِسكي وفوسرتيل."

الاسمان المذكوران في كتابات الغرافيتي هما كما ذُكر يديديا يعقوب وسَرْتيل، وهليل لنسكي اللذان كما هو معلوم أُصيبا بإطلاق نار من قِبل الشرطة في الضفة الغربية في حادثة بقرية فندق العام الماضي. وقد أوضح أيضًا أنه عند وصول القوات، لم يُعثر على مشتبهين، وأن قوات الأمن بدأت بالتحقيق في الأحداث.

وفي هذا السياق، تم أمس اعتقال ثلاثة مشتبهين متورطين في حادث عنف شديد يشمل إحراق واعتداء خطير قرب مستوطنة شافي شومرون من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وتم تحويلهم للتحقيق لدى الشرطة. هذا الصباح (الجمعة) تم تمديد اعتقالهم في المحكمة.