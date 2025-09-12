توقيت إسرائيل: ما وراء الكواليس للهجوم في قطر

قد يعجبك أيضًا -

تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي في قطر نُشرت هذا الصباح (الجمعة) على شبكة CNN. ووفقًا لها، خططت إسرائيل للعملية ضد كبار قادة حماس في الدوحة لأكثر من شهرين، في حين أصبحت المدينة محورًا مركزيًا للمفاوضات حول صفقة المختطفين.

قدمت الولايات المتحدة مؤخرًا اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار قد ينهي الحرب المستمرة منذ نحو عامين في غزة، وذلك خلال المحادثات بين الوفود الأمريكية والقطرية، حيث ضغط رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على زعيم حماس في الخارج، خليل الحية، لقبول الاقتراح. استمرت المحادثات بين الوفدين القطري والإسرائيلي حتى الساعة الخامسة صباحًا. وعدت حماس بالرد على الوفد القطري بعد 12 ساعة، قرب تنفيذ الهجوم. وقبل انتهاء المهلة، أصابت صواريخ إسرائيلية مبنى سكنيًا في الدوحة، حيث، حسب تقدير المخابرات الإسرائيلية، كان يجتمع كبار قادة حماس.

العلاقات بين إسرائيل وقطر كانت معقدة منذ البداية، لكنها تدهورت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعربت جهات إسرائيلية عن غضب متزايد تجاه قطر، متهمة الحكومة هناك بأنها توفر ملاذاً لحركة حماس ولا تمارس عليها ضغطاً كافياً للموافقة على وقف إطلاق النار.

في هجوم واحد، بحسب ما ذكرت CNN، تم وضع مصداقية الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط على المحك. غضبت قطر وجاراتها، الولايات المتحدة تفاجأت، وإسرائيل لم تعتذر. ومع ذلك، في إسرائيل توصلوا إلى استنتاج أن الهجوم في قطر يستحق المخاطرة. في الأسابيع الأخيرة، سرعت إسرائيل تخطيط العملية. كان السؤال فقط متى؟ ووفقًا لتحقيق CNN، فإن رئيس الأركان إيال زمير ورئيس الموساد دافيد برنياع، الذي شارك بشكل منتظم في المفاوضات على الصفقة في الدوحة خلال العامين الأخيرين، شككا في توقيت العملية التي جرت كما ذُكر بعد أيام قليلة من طرح الولايات المتحدة اقتراحها الجديد لوقف إطلاق النار.

ومع ذلك، تم تهميش مواقفهم عندما حصلت العملية على موافقة أولية يوم الاثنين الماضي. كان لدى الشاباك معلومات استخباراتية تشير إلى أن كبار مسؤولي حماس يجتمعون في الدوحة لمناقشة المقترح الأمريكي. الهدف الرئيسي كان الحية. إسرائيل أجلت العملية ليوم واحد للتحقق من الهوية. وجاءت الموافقة النهائية قبل ساعات قليلة من الهجوم.

في الوقت نفسه، أجّلت إسرائيل عمدًا الإعلان عن العملية إلى إدارة ترامب، نظرًا لكون الولايات المتحدة حليفًا وثيقًا لقطر، وكان هناك قلق من أنها ستُخطر القطريين فورًا. بدلًا من محادثة مباشرة بين نتنياهو وترامب - وهو أمرٌ مألوف بين القادة - اتخذ الإعلان الحاسم عن هجوم غير مسبوق على حليف رئيسي للولايات المتحدة مسارًا غير مباشر. كان الجنرال الأعلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، هو من أطلع ترامب على العملية. أبلغ ترامب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أبلغ بدوره القطريين. ولكن بحلول الوقت الذي تلقت فيه قطر المكالمة، كان الهجوم قد وقع بالفعل قبل عشر دقائق.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، حلقت أكثر من اثنتي عشرة طائرة حربية إسرائيلية في سماء الشرق الأوسط وألقت عشر قنابل دقيقة التوجيه على المبنى السكني. لم يُعلن الجيش الإسرائيلي عن الطائرات أو الأسلحة المستخدمة في العملية، ولكن طائرات F-35I وF-15 وF-16 المقاتلة استُخدمت على نطاق واسع خلال المواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، وهي مسافة مماثلة لعملية قطر. وقد أثبتت هذه الطائرات، التي استلمتها من الولايات المتحدة، قدرتها على العمل في بيئة مكتظة برادار العدو.

في هذا السياق، أفادت مصادر في حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أنه منذ اغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران، أدرك التنظيم أنه لم يعد هناك مكان آمن. في حماس لا يستبعدون أن ينتقل جزء من القيادة إلى الجزائر أو موريتانيا أو ماليزيا، كما أن تركيا ومصر تؤخذان بعين الاعتبار. مصر كانت في السابق مكاناً آمناً، حيث كان القيادي في التنظيم موسى أبو مرزوق يملك هناك منزلاً ومكتباً.