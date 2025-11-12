الشرع يعلن موقفه من الاتفاق مع إسرائيل ويصر على محاكمة الأسد

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مقابلة مساء أمس (الثلاثاء-الأربعاء) مع صحيفة واشنطن بوست، أوضح فيها أن سوريا "في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد".

تأتي المقابلة بعد اللقاء الأول لرئيس سوريا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. عن اللقاء قال: "وجدنا أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين. الاستقرار في سوريا سيؤثر على المنطقة كلها، ودعم الاقتصاد السوري هو المفتاح لاستقرار البلاد". كما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة، مثل العديد من الدول، تدعم الموقف السوري فيما يتعلق بالاتفاق مع إسرائيل. ترامب يدفع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع سوريا في أقرب وقت ممكن".

عندما سُئل كيف ينوي حماية دولته من القوى الخارجية مثل إسرائيل، أجاب الرئيس السوري: "العمليات التي نفذتها إسرائيل داخل سوريا كانت ناتجة عن تهديد وجود ميليشيات إيرانية وحزب الله على الأراضي السورية، وقد أزلنا هذا التهديد". وأضاف عن الهجمات الإسرائيلية في سوريا: "إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية على الأراضي السورية، بما في ذلك قصر الرئاسة ووزارة الدفاع. نحن نحاول إعادة بناء سوريا، ولذلك لم نرد على هذه الهجمات".

مع ذلك، قال الشرع إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل طالما أنها تحتفظ بأراضٍ داخل سوريا. وأضاف قائلاً: "إنها أرض سورية، لذلك يجب أن يكون لسوريا الحرية في التعامل مع أرضها بنفسها. إذا أصبحت المنطقة منزوعة السلاح واستُخدمت من قبل جهات أخرى كنقاط انطلاق ضد إسرائيل، فمن سيكون مسؤولاً عن ذلك؟".

الشرع سخر من إسرائيل عندما قال: "إسرائيل احتلت هضبة الجولان لحماية نفسها. الآن تفرض شروطاً على جنوب سوريا لحماية هضبة الجولان. بعد عدة سنوات ستحتل وسط سوريا لحماية جنوب سوريا. وبهذه الطريقة ستصل إلى ميونيخ."

الشرع يصر على محاكمة الشرع

قال الشرع إن حكومته تصر على محاكمة سلفه بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا منذ انهيار نظامه في ديسمبر من العام الماضي.وأوضح إن "قضية بشار الأسد مزعجة لروسيا".

وتابع الرئيس السوري الذي أجرى زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع: "كنا في حرب ضد روسيا لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة. أعلنوا أنهم قتلوني عدة مرات".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى روسيا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن. نحن بحاجة إلى أن يكون صوتهم إلى جانبنا في بعض القضايا ولدينا مصالح استراتيجية معهم. لا نريد دفع روسيا لاتخاذ خيارات بديلة أو أخرى في التعامل مع سوريا".

واعتبر أن "قضية بشار الأسد مزعجة لروسيا، وعلاقتنا بهم ما زلنا في البداية. سنحافظ على حقوقنا كسوريين في المطالبة بتقديم الأسد للعدالة".