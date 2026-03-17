الجيش الإسرائيلي ينفذ هجومًا جويًا ليليًا على شاحنة أسلحة في سوريا

نشر أول: بشكل غير معتاد، هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) شاحنة كانت تنقل أسلحة في سوريا.

تُوصَف الخطوة بأنها دراماتيكية لأن إسرائيل لم تنفذ عملية بشكل "معركة بين الحروب" في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وإضافة إلى ذلك لم تهاجم أصول النظام السوري منذ بداية المحادثات.

كما هو معلوم، في مطلع يناير فقط نشرنا أن إسرائيل، سوريا والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق حول إقامة آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتي ستعمل عبر غرفة اتصال مخصصة وتحت إشراف أمريكي. هدف هذه الآلية هو تمكين التنسيق الفوري والمستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية، تقليل التوتر العسكري ومنع سوء الفهم بين الأطراف. في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أكدوا أنه تم تجديد الحوار بدعم وإسناد أمريكي وأوضحوا أنه "تم الاتفاق على استمرار الحوار لتعزيز الأهداف المشتركة والحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سوريا".

في ختام الاجتماع الثلاثي تم الاتفاق أيضًا على فتح محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا في مجالات مدنية، منها الطب، الطاقة والزراعة. مصادر مطلعة على التفاصيل أشارت إلى أن الحديث يدور عن خطوة أولى لفحص التعاونات المدنية، بالتوازي مع المسار الأمني.

وفقًا لتقارير أخرى، سيتم تعزيز الآلية بشكل دوري من قبل ممثلين إسرائيليين، سوريين وأمريكيين، حيث أن جزءًا من النشاط سيتم افتراضيًا. سيكون الموقع الفعلي لغرفة الاتصال في دولة ثالثة، ليست إسرائيل ولا سوريا، وذلك بهدف السماح بعمل مستمر ومحايد.