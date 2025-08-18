سوريا: انفجار مجهول بمدينة نوى .. وانتحاري يفجر نفسه عند مخبز في حلب وتواصل عمليات الخطف في السويداء

قد يعجبك أيضًا -

أفادت وسائل اعلام سورية عن قيام انتحاري مجهول بتفجير نفسه قرب مخبز بمدينة حلب الأحد، دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتعمل السلطات على تحديد هويته، في حين وقع انفجار مجهول بمدينة نوى بمحافظة درعا، كما تتواصل عمليات الخطف التي يتعرض لها السوريون في السويداء حيث خطفت ست سيدات الأحد من أشخاص ينتمون لأحد العشائر.

مداخلة الصحافي من الجولان عطا فرحات:

وعلق الصحافي من الجولان عطا فرحات وقال :"وقع انفجار مجهول في مدينة نوى غربي محافظة درعا، وكذلك قام شخص بتفجير نفسه قرب فرن الوحدة بحي الميسر باستخدام حزام ناسف ، حيث دخل الحي وقام بتفجير نفسه، ولم يتم التعرف على هويته".

وفي سياق متصل أشار فرحات الى زيادة عمليات خطف المواطنين الدروز في محافظة السويداء حيث يقوم الخاطفون بتقديم طلبات مقابل الإفراج عنهم" واختطفت ست سيدات الأحد" وكذلك يتم طلب مبالغ مالية كبيرة مقابل دخول شاحنات بضائع ومساعدات الى المحافظة المحاصرة.

وبخصوص التخطيط للقتال مع قسد أشار فرحات الى أن حكومة دمشق تقوم بحشد العشائر خلال الاستعدادات لقتال قسد:"لكن قسد في المقابل تقول إنها تقوم بقتال داعش بمنطقة دير الزور وإنها متمسكلة بالاتفاق الذي وقع في آذار" وشدد فرحات إلى أن "تركيا هي من تريد هذه المواجهة وتدفع بقوات الشرع نحو هذه المواجهة ويبدو أن يريد أن يقود هذه المواجهة بنفسه".