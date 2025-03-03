"حل حزب العمال الكردستاني حيلة من المخابرات التركية"

بعد البيان التاريخي للقائد الكردي عبد الله اوجلان ومطالبته حزبه بنزع السلاح والتوجه الى النضال السلمي ، شكك حنان جيفن القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 بإمكانية تنفيذ حزب الله العمال الكردستاني طلب اوجلان بحل نفسه ونزع السلاح.

وقال جيفن خلال مداخلته خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي وقال إن "اوجلان يجلس لفترة طويلة في السجن، أعتقد أن تفكيك حزب العمال الكردستاني ليست عملية بسيطة، ربما ما حدث حيلة من المخابرات التركية، يجب علينا أن ننتظر أن تقوم كافة مكونات حزب العمال في في العراق وسوريا وتركيا بحل نفسها، ولا أعتقد أن هذا سيحدث".

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