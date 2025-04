الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل منفذ عملية خطف عائلة بيباس

أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، تصفية قائد عسكري كبير مقرب من قيادة تنظيم "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة.

وأفاد بيان رسمي بأن "محمد حسن محمد عوض قتل في استهداف شمال قطاع غزة" وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، فإن "عوض قاد عملية اختطاف شيري وكفير وأريئيل بيباس خلال الهجوم على كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكان متورطاً في قتلهم".

