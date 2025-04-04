الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل منفذ عملية خطف عائلة بيباس

أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، تصفية قائد عسكري كبير مقرب من قيادة تنظيم "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة.

وأفاد بيان رسمي بأن "محمد حسن محمد عوض قتل في استهداف شمال قطاع غزة" وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، فإن "عوض قاد عملية اختطاف شيري وكفير وأريئيل بيباس خلال الهجوم على كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكان متورطاً في قتلهم".

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ودخل المسلح إلى مستوطنة نير عوز الإسرائيلية عدة مرات في يوم الهجوم وكان أحد المنفذين الرئيسيين لها هناك. وتقول السلطات الإسرائيلية أيضًا إن "عوض متورط في اختطاف ودفن جاد حجاي وجودي وينشتاين، وكذلك في إدارة اختطاف العديد من المواطنين التايلانديين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "محمد عوض كان يشغل منصبا قيادياً في جهاز الاستخبارات العسكرية لحركة حماس. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لتحديد مكان جميع المسلحين المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والقضاء عليهم، بغض النظر عن انتماءاتهم.

وقد أثارت قضية عائلة بيباس، التي كان أصغر أفرادها، كفير، يبلغ من العمر عشرة أشهر فقط وقت الاختطاف، اهتماماً خاصاً بالرأي العام الإسرائيلي والدولي.