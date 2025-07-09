إطلاق صواريخ واختطاف أفراد الطاقم: توثيق من داخل السفينة التي هاجمها الحوثيون

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أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن غرق سفينة "إترنيتي سي" مساء الأربعاء، واعترفوا باختطاف أفراد من طاقمها. كما نشر التنظيم اليمني تسجيلًا مصورًا للسفينة وهي تغرق في عرض البحر في وقت سابق من اليوم.

أعلن الحوثيون أنهم أنقذوا الطاقم، وقدموا لهم الإسعافات الأولية، ونقلوهم إلى مكان آمن. وبعد إعلان مسؤوليتهم، نشر الحوثيون لقطات للسفينة وهي تغرق، تُظهر الثقب الهائل في سطحها.

شاهدوا التوثيق الذي نشره الحوثيون:

https://x.com/i/web/status/1943011164243247337 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضافوا: "هاجمنا سفينة كانت في طريقها إلى ميناء إيلات، باستخدام زورق مفخخ وستة صواريخ كروز وصواريخ باليستية. أدت العملية إلى غرق السفينة بالكامل، وتم توثيق العملية".