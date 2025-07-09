إطلاق صواريخ واختطاف أفراد الطاقم: توثيق من داخل السفينة التي هاجمها الحوثيون

أعلن التنظيم اليمني مسؤوليته عن الهجوم على السفينة "إترنيتي سي". زعم الحوثيون أن "السفينة كانت في طريقها إلى ميناء إيلات وتعرضت لهجوم بزورق مفخخ".

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ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف للحوثيين في اليمن 16 مارس 2025
ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف للحوثيين في اليمن 16 مارس 2025US Central Command (CENTCOM) / AFP

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أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن غرق سفينة "إترنيتي سي" مساء الأربعاء، واعترفوا باختطاف أفراد من طاقمها. كما نشر التنظيم  اليمني تسجيلًا مصورًا للسفينة وهي تغرق في عرض البحر في وقت سابق من اليوم.

أعلن الحوثيون أنهم أنقذوا الطاقم، وقدموا لهم الإسعافات الأولية، ونقلوهم إلى مكان آمن. وبعد إعلان مسؤوليتهم، نشر الحوثيون لقطات للسفينة وهي تغرق، تُظهر الثقب الهائل في سطحها.

شاهدوا التوثيق الذي نشره الحوثيون:

https://x.com/i/web/status/1943011164243247337

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وأضافوا: "هاجمنا سفينة كانت في طريقها إلى ميناء إيلات، باستخدام زورق مفخخ وستة صواريخ كروز وصواريخ باليستية. أدت العملية إلى غرق السفينة بالكامل، وتم توثيق العملية".

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