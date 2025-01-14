أنطوني بلينكن: "من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في الأيام الوشيكة"

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إن"سبعة أميركيين ما زالوا رهائن لدى حماس، وإيران خسرت مسار دعمها لحزب الله، والحزب سيطر على مناطق واسعة في لبنان واستهدف إسرائيل، وأن هجمات أضرت باللبنانيين والإسرائيليين".

وأفاد بلينكن إن"للفلسطنيين حق في دولة خاصة بهم" وأضاف"نرفض النزوح القسري لسكان غزة"، وقال"نريد خلق مسار لدولة فلسطينية تعيش إلى جنب إسرائيل"وشدد على أن"اتفاق غزة سيضمن إعادة الرهائن وخفض المعاناة الإنسانية، ونعمل على جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما"مشيرا إلى أن"الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، ويجب أن تكون غزة والضفة موحدة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، ويجب عليها إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع"

وأشار بلينكن إلى أن"بايدن قام بخطوات كثيرة للجم اتساع الصراع في الشرق الأوسط"وأوضح"ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير لكن الوضع لا يزال هشا"، واضاف"توصلنا لاتفاق يمكن السلطات اللبنانية من السيطرة على كافة أراضيها ونراقب التنفيذ".

وأكد بلينكن على أن الشرق الأوسط محفوف بالمخاطر بسبب أنشطة إيران" وأضاف"على الرغم من انهيار نظام الأسد فإن الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة" وأفاد"الجماعات الإرهابية تستغل غزة للتجنيد وبث الكراهية للنظام العالمي"

وأوضح بلينكن على أنه"نهدف لصياغة واقع جديد في الشرق الأوسط" وتابع"المدنيون في غزة ضحايا نزاع لا شأن لهم به"وتابع"إذا وافقت حماس فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيُطبق"

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، ببدء "نقل الأسرى حاملي الجنسية الأميركية في غزة إلى أماكن آمنة تمهيدا للتوصل إلى صفقة تبادل مع إسرائيل في غزة"، مشيرة إلى أن "حماس بدأت تقسيم الأسرى لمجموعات تمهيدا لتنفيذ الاتفاق"، وأوضحت أن "حماس طلبت ضمانات دولية وأميركية لإلزام إسرائيل" ببنود الاتفاق"، وأشارت المصادر إلى "بدء التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول تسلم الأسرى".