الشرع طلب مساعدة من تركيا بعد أحداث السويداء

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صرح مسؤولون أتراك يوم الأربعاء أن سوريا طلبت من تركيا مساعدة أمنية، بعد أيام قليلة من الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء التي قُتل فيها أكثر من 1300 شخص.

ووفقًا لمسؤولين في وزارة الدفاع التركية، طلبت حكومة أحمد الشرع من أنقرة مساعدتها في تعزيز قدراتها الدفاعية، في أعقاب القتال الذي زاد من حدة التوتر في البلاد وأدى إلى تدخل إسرائيلي. بدأت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة من الدروز والبدو. ثم أُرسلت قوات تابعة لنظام الشرع إلى المنطقة، وكان من المفترض أن تضع حدًا للاشتباكات بين الطرفين.

وأضاف مسؤولو وزارة الدفاع التركية أن سوريا طلبت أيضًا المساعدة "لمحاربة جميع التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك داعش". وأضافوا أن تركيا، التي لطالما أعربت عن استعدادها لمساعدة النظام الجديد في دمشق، تعمل على توفير التدريب والمشورة والمساعدة التقنية حتى تتمكن دمشق من تعزيز قدراتها الدفاعية.