"الابن كان مرشحًا للإلتحاق بالجيش الإسرائيلي": إحباط سلسلة من الهجمات بالعبوات الناسفة

قد يعجبك أيضًا -

أُلقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أب وابنه، من سكان القدس الشرقية، بعد تخطيطهما لتنفيذ هجمات مختلفة ضد قوات الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك هجوم على نادٍ في وسط إسرائيل وقتل طيار. وكشف التحقيق أيضًا عن مختبرات استخدمها المشتبه بهم لتحضير العبوات الناسفة، وفقًا لما أعلنه بيان الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم (الأحد). كما أُلقي القبض على مشتبه به آخر في العشرينيات من عمره، وهو أيضًا من سكان القدس الشرقية، للاشتباه في تحضيره عبوات ناسفة مع والده، وإخفائها في منزله، والنية لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

تشير تفاصيل التحقيق إلى أن الابن، الذي كان يهوديًا سابقًا ومُرشحًا للالتحاق للخدمة في الجيش الإسرائيلي، لكنه لم يُؤهل لدور قتالي، اعتنق الإسلام، وأقنعه والده بالانضمام إلى نشاط مسلح.

وتم الكشف عن نواياهما بعد أن باع الأب المشتبه به عبوات ناسفة لعميل شرطة يُلقب بـ "ماتريكس" (الذي نجح مؤخرا بتجريم عشرات تجار الأسلحة) بهدف تنفيذ هجمات ضد اليهود.

كان المشتبه بهما، اللذان يعملان في مطعم ودار رعاية مسنين في وسط إسرائيل، يخططان لتنفيذ هجمات بالقنابل على نقطة تفتيش شمال القدس ضد جنود وضباط شرطة يعملون هناك.

ولهذا الغرض، اشترى الاثنان أنواعًا مختلفة من الأسلحة والمتفجرات ومكونات لصنع العبوات الناسفة في شقق استُخدمت كمختبرات قنابل، حيث أعدّا عشرات العبوات - بعد أن اطلعا على العملية من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على الإنترنت.

إضافةً إلى ذلك، قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب، وصل الأب قرب الجدار الفاصل، وأطلق النار، ثم فر من مكان الحادث. وكشف التحقيق أيضًا أنه درب ابنه على إطلاق النار من أنواع مختلفة من الأسلحة على سطح منزلهما في كفر عقب. وفي العام الماضي، خطط الابن لتنفيذ هجوم إطلاق نار في نادٍ في وسط إسرائيل باستخدام سلاح كان بحوزته، لكنه لم يُنفّذ رغبته.

قبل نحو شهر، داهمت وحدات الشرطة الإسرائيلية والشاباك، عدة شقق كان يقيم فيها الاثنان. خلال عمليات التفتيش التي أجرتها القوات، عُثر على مواد كيميائية متنوعة، وحاويات، وآليات تشغيل تعمل بالكهرباء أو بأجهزة الاستشعار، ومكونات مختلفة يُشتبه في أنها تُستخدم في صنع عبوات ناسفة. كما تم تدمير عشرات القنابل الأنبوبية الجاهزة للاستخدام، ومصادرة أنواع مختلفة من الذخائر.