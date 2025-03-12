النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد الصحافي سعيد حسنين

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة صباح اليوم في المحكمة المركزية بحيفا لائحة اتهام ضد الصحافي سعيد حسنين (62 عاما) من مدينة شفاعمرو، وعمل حسنين كمذيع لمباريات فريقة اتحاد أبناء سخنين لكرة القدم. ووجهت له تهمة "الاتصال مع عميل أجنبي والكشف عن التضامن مع منظمة إرهابية". جاء هذا بعد مقابلات أجراها ذكرت اللائحة أنه "أشاد خلالها بحماس وحزب الله وحسن نصر الله".

وذكرت لائحة الاتهام أن حسنين أجرى مقابلة قبل أسبوعين في قناة الأقصى، التابعة لحركة حماس، وخلال المقابلة تم عرض خلفية بها أربع شاشات :ظهر حسنين والمذيع بأحدها، وفي الثلاثة الباقية عرضت فيديوهات مختلفة، بينها للمنصة التي نصبتها حماس خلال الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة، نقلهم الى الصليب الأحمر، ومقاطع فيديو من أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت لائحة الاتهام أنه "خلال المقابلة قام حسنين بمدح، والتعاطف ودعم والتضامن مع حماس، مع تبريره وتمجيده أفعالها، مرددا الرواية التي تنشرها حماس- مع نقله رسائل رسائل إلى عرب إسرائيل".