تقرير: النظام الإيراني في "حالة صراع بقاء" بسبب المظاهرات

نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد) تفاصيل عن الأيام الأخيرة في قمة القيادة الإيرانية بعد تهديدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفقًا للصحيفة، بعد أن هدد ترامب بمهاجمة إيران، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، الجهة المسؤولة عن الأمن الداخلي والخارجي، اجتماعًا طارئًا في ساعات الليل المتأخرة لمناقشة كيفية احتواء الاحتجاجات بأقل عنف لتجنب إثارة غضب شعبي.

المجلس أراد الاستعداد لاحتمال حدوث هجمات عسكرية، وذلك بحسب ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة على مناقشات الحكومة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ناقشوا قضايا حساسة.

قالت المصادر الثلاثة إنه بينما كانت الاحتجاجات تعصف، اعترف مسؤولون في اجتماعات ومحادثات خاصة بأن الجمهورية الإسلامية دفعت إلى وضع البقاء. يبدو أن لدى المسؤولين أدوات قليلة فقط لمواجهة التحديات الملحة لاقتصاد متعثر يُذكي حالة عدم الاستقرار أو لمواجهة تهديد صراع آخر مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقد قال الرئيس مسعود بزشكيان ذلك مرارًا وتكرارًا علنًا في الأسابيع الأخيرة، وفي مرحلة ما أعلن أنه ليس لديه "أفكار" لحل مشاكل إيران العديدة.

بزشكيان عقد اجتماعين طارئين مع لجنته الاستشارية الاقتصادية في الأسبوع الماضي، وطلب توجيهات ونقاط حديث مكتوبة في حال تفاقمت الأزمات، وذلك بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع. بعض المستشارين، بحسب قولهم، اقترحوا أن على بزشكيان تحويل اللوم في الخطابات العلنية والإشارة إلى هيكل السلطة المزدوج في إيران، حيث يتم اتخاذ القرارات الرئيسية من قبل القائد الأعلى، آية الله علي خامنئي.