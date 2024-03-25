إسرائيل تحبط محاولة إيرانية لتهريب أسلحة متطورة إلى الضفة الغربية

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية محاولة إيرانية لتهريب أسلحة متطورة عبر فيلق القدس التابع لطهران إلى الضفة الغربية، بحسب بيان صدر يوم الاثنين.

كشف جهاز الأمن الداخلي الشاباك والجيش الإسرائيلي أن العملية الإيرانية كانت بقيادة الفرقة 4000 التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع لها في سوريا.

وجاء في البيان أنه تم الكشف عن العملية وإحباطها أثناء التحقيق مع نشطاء فلسطينيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وعلى وجه الخصوص، كشف التحقيق عن الأنشطة الأخيرة التي قام بها منير مقدح، وهو فلسطيني يعيش في لبنان، وهو ناشط معروف في منظمة حزب الله، وكذلك اتصالاته مع الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التحقيقات، فقد تبين أن مقدح كان يقوم بتجنيد عناصر في الضفة الغربية لتنفيذ هجمات وتهريب أسلحة إيرانية، فضلا عن تمويل الوحدات المختلفة التي قام بتجنيدها.

IDF Spokesperson

تمت مصادرة مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة في نهاية التحقيق، وهي كالتالي:

2 قنبلتين عنقوديتين BTB15، خمس ألغام إيرانية مضادة للدبابات من طراز YM-2 و5 صمامات، 4 قاذفات قنابل يدوية من طراز M203 ، 15 كجم من وقود C4، 10 كيلو سمتكس، 13 صاروخ كتف مضاد للدبابات، 15 قاذفة آر بي جي، 16 صاروخاً من طراز RPG-7، 25 قنبلة يدوية، 33 بندقية هجومية من طراز M4، 50 مسدس.