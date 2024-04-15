السعودية ترد على التقارير عن مشاركتها باعتراض الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل

نفت مصادر مطلعة "للعربية" أي مشاركة للسعودية في اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل قبل يومين، وأفادت المصادر المطلعة أنه يوجد أي جهة رسمية نشرت تصريحات عن مشاركة السعودية باعتراض الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ضد إسرائيل.

وأفاد تقرير لـ"وول ستريت جورنال" صباح اليوم أن دولا عربية نقلت سرا معلومات استخباراتية للولايات المتحدة حول الهجوم الإيراني، ووفقا للتقرير السعودية والإمارات على مشاركة المعلومات مع الأمريكيين، وفتحوا مجالهم الجوي للمقاتلات الحربية، شاركوا معلومات مراقبة المسيرات، وفي بعض الحالات - قدموا قواتهم الخاصة للمساعدة واعتراض الهجوم.

وقبل يومين من الهجوم على إسرائيل، أطلع المسؤولون الإيرانيون نظرائهم في دول الخليج على هيكل وتوقيت خطة الهجوم، لتمكينهم من تأمين المجال الجوي. وقال مسؤولون سعوديون ومصريون إنه مباشرة بعد أن بدأت إيران تهدد علناً بالانتقام من إسرائيل، بدأت الولايات المتحدة في الضغط على الحكومات العربية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الخطط، وللمساعدة في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة. وكان رد الفعل الأولي لبعض الحكومات العربية هو الخوف من ذلك والتدخل في الحادث من شأنه أن يضعهم في صراع ضد إيران.

وبعد مزيد من المحادثات، اتفقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تبادل المعلومات الاستخبارية، في حين أعلن الأردن موافقته على الاستخدام الأمريكي لمجاله الجوي. وعمليا، تم أخيرًا نقل المعلومات التي قدمتها السلطات الإيرانية سرًا إلى واشنطن، وكانت بمثابة تحذير مسبق حاسم لإسرائيل والأمريكيين.

في حين نفت ايران هذه التقارير وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أنه لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الهجوم الذي شنته إيران للرد على إسرائيل