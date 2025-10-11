حركة حماس: "ننسق الجهود مع مختلف الدول لضمان إدخال المساعدات إلى غزة"

ذكرت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، أنها تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف الدول لضمان إدخال المساعدات ومواد الإغاثة لقطاع غزة. وقال القيادي في حماس عزت الرشق، إن"الحركة تشدد على التزامها الراسخ بتسخير كل إمكانياتها وجهودها لخدمة الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية التي اندلعت قبل نحو عامين".

وفي السياق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، عن خطة إنسانية واسعة النطاق تهدف إلى إيصال المساعدات الحيوية إلى جميع سكان قطاع غزة خلال فترة 60 يوماً، وذلك، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المسؤول الأممي بأنه "يفتح الباب أمام دخول المساعدات بشكل غير مسبوق".وأكد على أن "الهدف هو الوصول إلى 2.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، مع دعم المخابز. كما سيتم تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى 200 ألف أسرة لتمكينها من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية بكرامة".

وقال فليتشر في مقابلة مع تلفزيون "الشرق": "لدينا مهمة كبيرة في انتظارنا في غزة، وعلينا أن نصل إلى مئات الآلاف من الأشخاص خلال الأيام القليلة المقبلة لنقدم لهم الرعاية والماء والأدوية والغذاء. نحن مصممون على أن تدخل آلاف الشاحنات إلى القطاع"، وأضاف أن الأمم المتحدة وضعت خطة ميدانية محكمة، رغم صعوبة الوضع الأمني على الأرض، موضحاً أن نحو 170 ألف طن متري من المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.