"شروط إيران العشر لوقف النار: السيطرة على مضيق هرمز ورسوم المرور"

قدّمت إيران وثيقة من 10 نقاط كرد على الورقة التي أرسلتها باكستان قبل يومين فجرًا، وذلك في إطار جهود التهدئة مع الولايات المتحدة، وتشمل شروط ايران للموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والتي تتضمن:

1. إنهاء دائم لجميع أعمال العداء.

2. ضمانات بعدم شن الولايات المتحدة أو إسرائيل أي هجمات مستقبلية على إيران.

3. شمول اتفاق وقف النار بالصراع الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان.

4. رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

5. رفع العقوبات عن حلفاء إيران.

6. منح إيران السيطرة على مضيق هرمز.

7. السماح لإيران بتحصيل رسوم عبور عبر المضائق.

8. استخدام عائدات الرسوم في إعادة إعمار إيران.

9. تقاسم رسوم عبور مضيق هرمز مع سلطنة عمان.

تشير الوثيقة إلى أن هذه النقاط تمثل إطاراً للاتفاق المتوقع وأنها جزء من جهود الوساطة الباكستانية لتحقيق استقرار مؤقت في المنطقة.

هذا، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، أن الوثيقة الإيرانية ستُستخدم كأساس لمناقشات المفاوضات القادمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدّمت من جانبها 15 نقطة خاصة بها.

وأضاف مسؤولون أن الأسبوعين القادمين ستُخصص لمناقشة الفجوات بين الطرفين، في خطوة تهدف لتقريب وجهات النظر وإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.