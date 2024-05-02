تقرير: الولايات المتحدة والسعودية على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي

في أعقاب التقرير في صحيفة ذا غارديان" البريطانية أمس (الأربعاء) بأن الولايات المتحدة والسعودية تدرسان تنفيذ"الخطة ب " في حالة عدم التوصل الى تطبيع العلاقات مع إسرائيل - أفادت "بلومبرغ" اليوم أن كلا الدولتين على وشك التوقيع على "اتفاق تاريخي" بينهما قريباً.

وذكر التقرير أن لولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوقيع على اتفاقية تقدم للمملكة ضمانات أمنية. علاوة على ذلك ، أفاد المسؤولون المطلعون على الموضوع أن الاتفاقية المرتقبة ستقدم طريقًا محتملًا للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - لكن فقط في حالة انتهاء الحرب.

من جانبها صحيفة "ذا غارديان أمس عن "خطة ب" في حال لم تتوصل الولايات المتحدة والسعودية الى اتفاق تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل. ستشمل الخطة سلسلة من الاتفاقيات المخطط لها- التي ستتم أيضًا بدون دعم من حكومة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

في حين تطرق تقرير إعلامي آخر وقال إن السعودية ستقدم لإسرائيل عرضا للتطبيع، ولكن فقط مقابل الاتفاق على حل الدولتين.

كما هو معروف، كانت الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل في خضم اتصالات في السنوات الأخيرة لإبرام تسوية موسعة، والتي تشمل سلسلة من الاتفاقات حول الأمن والتكنولوجيا. في هذا السياق، من المتوقع أن توقع الدول على اتفاق دفاع ثنائي، والمشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تساعد الولايات المتحدة في بناء صناعة الطاقة النووية في السعودية.