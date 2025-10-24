من هو ستيفن فاجن المسؤول المدني عن مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بمتابعة ودعم وقف إطلاق النار في غزة؟

يُعد فاجن أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي المخضرمين، إذ يشغل منذ مايو/ايار من عام 2022 منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن. كما شغل سابقاً منصب نائب السفير في السفارة الأميركية في بغداد، ورئيس البعثة في القنصلية العامة الأميركية في أربيل بين عامي 2018 و2020، إضافة إلى توليه منصب مدير مكتب شؤون إيران في وزارة الخارجية، ومدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بالوزارة، وفق ما ذكرت الخارجية الأميركية في بيان.

ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي عام 1997، خدم فاجن في بعثات أميركية خارجية في بروكسل، وإسلام آباد، وأستانا، وموستار (البوسنة والهرسك)، ومينسك، وتبليسي، والقاهرة، كما عمل في واشنطن مسؤولاً عن ملف باكستان، ومساعداً خاصاً لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك نيك بيرنز. ويحمل فاجن شهادة البكالوريوس من كلية ويليامز، ودرجة الماجستير من جامعة ميشيجان.

وقالت القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، في بيان، إن مركز التنسيق المدني العسكري يضم نحو 200 عسكري أميركي، من ذوي الخبرة في عمليات النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة.وأضافت أنه يهدف إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار، مؤكدة أنه لن يتم نشر العسكريين الأميركيين في غزة، لكنهم "سيساعدون في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة من نظرائهم الدوليين إلى غزة".

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل تيم هوكينز، الخميس، إن "مركز التنسيق المدني العسكري" الجديد في إسرائيل يشكل "آلية أساسية" لضمان انتقال غزة نحو الاستقرار والحكم المدني بصورة "آمنة ومستدامة"، مشيراً إلى أن المركز سيصل إلى كامل قدرته التشغيلية "خلال الأسبوعين المقبلين" مع انضمام مزيد من الشركاء الدوليين.

ورغم أنه لم يُحدد الدول التي قد ترسل قوات إلى غزة، أشار المسؤول الأميركي إلى وجود "اهتمام كبير" من عدد من الدول بالمشاركة في الجهود الجارية هناك.وذكر أن "الكثيرين ينظرون إلى المركز على أنه تحالف عسكري، لكنه في الواقع أوسع بكثير"، مبيناً أن "الأمر لا يقتصر على الجيوش الأخرى فقط، بل نحن نتحدث عن جهات دولية، ومنظمات إنسانية، وفاعلين من القطاع الخاص يعملون جميعاً معاً".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن تولي الدبلوماسي الأميركي ستيفن فاجن منصب المسؤول المدني عن مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بمتابعة ودعم وقف إطلاق النار في غزة، وافتتحت مركز التنسيق المدني العسكري هذا الأسبوع، في جنوب إسرائيل، وعُيّن الفريق باتريك فرانك، قائد الجيش الأميركي المركزي، مسؤولاً عسكرياً عنه.وسيعمل المركز على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويضم قاعة عمليات لتقييم التطورات بشكل فوري، كما تم تجهيز مكاتب ومساحات اجتماعات لتعزيز التخطيط التعاوني بين القادة والممثلين والموظفين.