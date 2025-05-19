فلسطيني مؤيد متحمس لترامب || قصة مهندس العلاقات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس

بشارة بحبح هو الأمريكي من أصل فلسطيني الذي أنشأ قنوات الاتصال المباشرة بين قيادة حماس في الخارج وإدارة ترامب. وهو المسؤول عن الاتصالات المباشرة والمحادثات التي تجري حالياً بين ستيف ويتكوف وخليل الحية ، نائب يحيى السنوار في قيادة غزة. واليكم قصة مهندس اتصالات حماس الجديدة في الولايات المتحدة، في خطة يشارك فيها القطريون أيضاً.

وُلِد بشارة بحبح في القدس عام 1958 لعائلة هربت من البلدة القديمة إلى الأردن وعادت للعيش داخل أسوار المدينة. وفي سبعينيات القرن العشرين أسس صحيفة "العودة" التي كانت توزع أيضاً باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، بالاشتراك مع الصحافية الفلسطينية ريموندا الطويل، والدة سهى عرفات، أرملة ياسر عرفات. وسوف يلعب الاثنان دورا حاسما في خلق علاقات مباشرة بين الأمريكيين وحماس في المستقبل.

كان بحبح والطويل يديران الصحيفة، وقد لفتا انتباه القيادة الفلسطينية في ثمانينيات القرن العشرين، التي قررت فيما بعد اختيار بحبح للمشاركة في المحادثات في مؤتمر السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بين عامي 1991 و1993، وهي المحادثات التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو.

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حصل بحبح على درجة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية من جامعة هارفارد، وشغل بعد ذلك منصب نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في الجامعة. بدأ حياته السياسية بدعم الديمقراطيين، لكن الغضب الكبير من سياسة باراك أوباما في الشرق الأوسط دفعه إلى التحول إلى دعم الجمهوريين.

في عام 2024، أسس منظمة "العرب الأمريكيون من أجل دونالد ترامب"، على الرغم من أنه كان غاضباً جداً في السابق من قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. "كان غاضبًا جدًا من الجمهوريين، لكن غضبه كان أكبر من الديمقراطيين"، كما يقول لنا المقربون منه.

أثناء عمله داخل هذه المنظمة، التقى بحبح أيضًا مسعد بولس، قريب ترامب ونسيبه. ويقول مقربون منه لـi24NEWS: "لم يظهر بولس طاقة وحيوية ولم يكن متحمسا، ولذلك فقد منصب مستشار الشؤون العربية لصالح بشارة، الذي نجح في لفت انتباه ترامب عندما نظم الحملة له في ميشيغان وساعد بشكل كبير الجمهوريين وفوز ترامب على كامالا هاريس".