نجل حسن نصر الله يروي عن حالة والده النفسية خلال الفترة قبل مقتله

روى جواد نصر الله نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أنه منذ اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر وحتى عملية البيجر والى أيامه الأخيرة، شعر والده بالاكتئاب والحزن.

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وروى جواد نصر الله خلال مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله :"كل من رآه وتحدث معه قال إنه لدينا نصر الله قبل تفجير البيجر ويوجد نصر الله آخر بعد ذلك. كل من رآه خلال أيامه الأخيرة شعر كأنه يقوم بتوديعه".

في يوم الجمعة نشرت قناة المنار أيضا توثيقا للغرفة التي اعتاد نصر الله التواجد فيها للانتظار حتى يبدأ خطاباته الشهيرة. واستعرضت القناة من غرفة خاصة، تواجد فيها نصر الله خلال إجراء مناسبات دينية عامة لحزب الله. جماهير حزب الله لم تكن تعرف أن نصر الله يتواجد على مسافة أمتار معدودة منهم.