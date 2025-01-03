على خلفية اعتقال مواطن إيراني مطلوب من الولايات المتحدة: طهران تستدعي سفيرة إيطاليا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الإيطالية باولا أمادي، اليوم الجمعة، على خلفية اعتقال مواطن إيراني مطلوب من الولايات المتحدة لدوره المزعوم في ضربة جوية بطائرة مسيرة أسقطت قتلى من الجنود الأميركيين في الأردن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وجاء الاستدعاء بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذتها إيطاليا بشأن اعتقال إيران للصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا، التي ألقي القبض عليها بطهران في 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أثناء عملها بموجب تأشيرة صحافية.

ونقلت وكالة «مهر» عن مجيد نيلي أحمد آبادي، المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية قوله إن "اعتقال (محمد) عابديني، عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأميركية وتماشياً مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد لأخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم».

وأضاف آبادي أن «احتجاز المواطن الإيراني لا يضر بالعلاقات طويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضاً مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان، ويمكن عدّه شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي».

ودعا آبادي إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الإيراني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة الرهائن الأميركية، التي تتعارض مع القانون الدولي، خصوصاً الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.